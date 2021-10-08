Проезд в одесском электротранспорте подорожает
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В Одессе с 1 ноября увеличивается плата за проезд в трамваях и троллейбусах. При расчете наличными стоимость одной поездки составит 8 гривен, а при безналичном расчете — 7 гривен. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Детали
Согласно информации горсовета, в случае оплаты проезда с помощью смартфона или банковской карты цена поездки составит 7 гривен. Также должна вырасти стоимость постоянных проездных билетов. А проехаться на одесском фуникулере с ноября можно будет за 10 гривен.
В мэрии необходимость увеличения стоимости проезда в электротранспорте объясняют подорожанием запчастей, ростом цен на электроэнергию и повышением зарплаты сотрудников. Действующие тарифы на проезд в городском пассажирском электротранспорте Одессы установлены еще в 2018 году, а стоимость постоянных проездных билетов для проезда на трамвае (троллейбусе) — на уровне тарифов 2016 года.
Напомним, с 15 сентября проезд в одесских маршрутках поднялся с 7 до 10 гривен.