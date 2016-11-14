Протягом доби на Хмельниччині випала двохмісячна норма опадів
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 14 листопада. УНН. Протягом 13-14 листопада на території Хмельницької області за добу випала двохмісячна норма опадів у вигляді мокрого снігу, що супроводжувався поривами вітру та хуртовинами. На окремих ділянках доріг снігові перемети сягли 1,5 метра. Про це повідомив кореспонденту УНН прес-офіцер ДСНСУ у Хмельницькій області Андрій Козак.
Також за останню добу на чергову службу рятувальників надійшло більше 2 тис. повідомлень про надання допомоги громадянам, які опинилися у сніговому полоні. Співробітники ДСНС звільнили 245 автомобілів, вантажівок та рейсових автобусів із заторів, в яких перебувала 571 особа.
Безпосередньо із снігової пастки, коли автомобілі були відрізані від сполучення, а пасажирам загрожувала пряма небезпека замерзнути у заметах, врятовано 228 осіб, з них 97 дітей.
Для надання допомоги дорожнім службам в розчистці доріг цілодобово працює інженерна техніка Аварійно-рятувального загону спеціального призначення, а саме: шляхопрокладач БАТ-М, автогрейдер та шнекоротор, якими розчищено біля 865 кілометрів найбільш складних ділянок автодоріг. Підрозділами області здійснено 82 виїзди до 67 найбільш проблемних ділянок доріг з метою надання допомоги. Задіяно 84 одиниці техніки високої прохідності та 253 чоловіки особового складу підрозділів ДСНС.
Найбільш проблемною ділянкою доріг організовано буксирування карет швидкої допомоги на доставку хворих до лікарень. Ускладнений під’їзд до 74 населених пункти та на автошляхах Волочиського, Красилівського, Полонського, Старокостянтинівського, Ізяславськго, Теофіпольського та Білогірського районів області.