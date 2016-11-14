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15 марта, 19:03 • 110478 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153191 просмотра

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15 марта, 12:52 • 108145 просмотра

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В течение суток на Хмельнитчине выпала двухмесячная норма осадков

В течение суток на Хмельнитчине выпала двухмесячная норма осадков

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ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 14 ноября. УНН. В течение 13-14 ноября на территории Хмельницкой области за сутки выпала двухмесячная норма осадков в виде мокрого снега, сопровождавшегося порывами ветра и метелями. На отдельных участках дорог снежные заносы достигли 1,5 метра. Об этом сообщил корреспонденту УНН пресс-офицер ГосЧСУ в Хмельницкой области Андрей Козак.

Также за последние сутки в дежурную службу спасателей поступило более 2 тыс. сообщений о предоставлении помощи гражданам, оказавшимся в снежном плену. Сотрудники ГосЧС освободили 245 автомобилей, грузовиков и рейсовых автобусов из заторов, в которых находилась 571 человек.

Непосредственно из снежной ловушки, когда автомобили были отрезаны от сообщения, а пассажирам угрожала прямая опасность замерзнуть в сугробах, спасено 228 человек, из них 97 детей.

Для оказания помощи дорожным службам в расчистке дорог круглосуточно работает инженерная техника аварийно-спасательного отряда специального назначения, а именно: путепрокладчик БАТ-М, автогрейдер и шнекоротор, которыми расчищено около 865 километров наиболее сложных участков автодорог. Подразделениями области совершено 82 выезда до 67 наиболее проблемных участков дорог с целью оказания помощи. Задействовано 84 единицы техники высокой проходимости и 253 человека личного состава подразделений ГосЧС.

Наиболее проблемными участками дорог организовано буксировки карет скорой помощи на доставку больных в больницы. Осложнен  подъезд до 74 населенных пункта и на автодорогах Волочисского, Красиловского, Полонского, Староконстантиновского, Изяславского, Теофипольского и Белогорского районов области.

Украинские Национальные Новости

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