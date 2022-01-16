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Протести в Казахстані: поліція заявила про 149 загиблих в Алмати

Протести в Казахстані: поліція заявила про 149 загиблих в Алмати

Київ • УНН

 • 38907 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. У казахстанському місті Алмати під час протестів, які переросли у заворушення, загинуло 149 людей, серед них 11 правоохоронців. Про це повідомило видання Orda.kz із посиланням на слова начальника міського департаменту поліції Каната Таймерденова, інформує УНН.

Деталі

"В Алмати під час масових заворушень загинуло 149 людей, 11 з них — співробітники правоохоронних органів", — сказав Таймерденов.

За його словами, більшість із загиблих в Алмати були "терористами-бойовиками". Водночас до статистики загиблих входить 41 людина, тіла яких вкрали з моргів.

Загалом у Казахстані внаслідок січневих заворушень загинуло 225 людей, 175 із них померли у лікарнях.

Нагадаємо

Протести в Казахстані спалахнули після того, як 1 січня у країні вдвічі зросли ціни на автомобільний газ: із 60 тенге до 120 за літр.

Через масовий характер мітингів президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ввів на всій території республіки надзвичайний стан.

Згодом він відправив уряд Казахстану у відставку та доручив запровадити тимчасове державне регулювання цін на скраплений газ, бензин і дизель.

Для придушення сутичок Токаєв покликав на допомогу сили ОДКБ. Росія скерувала в Казахстан приблизно 3 тис. військових. Також війська ввели Киргизстан, Білорусь та Вірменія.

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