Протести в Казахстані: поліція заявила про 149 загиблих в Алмати
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. У казахстанському місті Алмати під час протестів, які переросли у заворушення, загинуло 149 людей, серед них 11 правоохоронців. Про це повідомило видання Orda.kz із посиланням на слова начальника міського департаменту поліції Каната Таймерденова, інформує УНН.
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"В Алмати під час масових заворушень загинуло 149 людей, 11 з них — співробітники правоохоронних органів", — сказав Таймерденов.
За його словами, більшість із загиблих в Алмати були "терористами-бойовиками". Водночас до статистики загиблих входить 41 людина, тіла яких вкрали з моргів.
Загалом у Казахстані внаслідок січневих заворушень загинуло 225 людей, 175 із них померли у лікарнях.
Нагадаємо
Протести в Казахстані спалахнули після того, як 1 січня у країні вдвічі зросли ціни на автомобільний газ: із 60 тенге до 120 за літр.
Через масовий характер мітингів президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ввів на всій території республіки надзвичайний стан.
Згодом він відправив уряд Казахстану у відставку та доручив запровадити тимчасове державне регулювання цін на скраплений газ, бензин і дизель.
Для придушення сутичок Токаєв покликав на допомогу сили ОДКБ. Росія скерувала в Казахстан приблизно 3 тис. військових. Також війська ввели Киргизстан, Білорусь та Вірменія.