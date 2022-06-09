Проливні дощі вбили 25 людей на півдні Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Проливні дощі на півдні Китаю забрали життя щонайменше 25 людей, торкнулися мільйонів жителів і завдали економічної шкоди на мільярди юанів. Країна бореться з дедалі більш руйнівними сезонами повеней, спричиненими зміною клімату. Про це УНН пише посилаючись на Сіньхуа.
Деталі
В останні тижні зливи викликали сильні повені та зсуви на великих ділянках півдня Китаю, пошкодивши будинки, посіви та дороги.
У провінції Хунань цього місяця щонайменше 25 людей було вбито повенями, троє вважаються зниклими безвісти, при цьому 286 000 людей евакуйовано і загалом постраждали 1,79 мільйона жителів.
Понад 2700 будинків обвалился або серйозно постраждали, а 96 160 гектарів посівів було знищено - тяжкі втрати для провінції, яка є великим центром виробництва рису в Китаї. За офіційними даними, прямі економічні втрати оцінюються у понад 4 мільярди юанів (600 мільйонів доларів).
Наприкінці минулого місяця внаслідок повеней та зсувів загинули вісім людей у прибережній провінції Фуцзянь, п'ять людей у південно-західній провінції Юньнань та двоє дітей, віднесених потоком у провінції Гуансі.
Доповнення
Китайська влада перебуває в стані підвищеної готовності у зв'язку з сезоном повеней цього року.
Літні повені - звичайне явище в Китаї, особливо в густонаселених сільськогосподарських районах вздовж річки Янцзи та її приток. Але вчені роками попереджали, що кліматична криза посилить екстремальні погодні умови, зробивши їх більш смертоносними та частішими.
Глобальне потепління вже зробило екстремальні опади інтенсивнішими у східноазіатському регіоні, зокрема на півдні Китаю.
Очікується, що інтенсивність та частота екстремальних дощів зростатимуть у міру того, як Земля нагрівається, показують останні наукові дані Міжурядової групи експертів зі зміни клімату. Також збільшилась кількість сильних тропічних циклонів.