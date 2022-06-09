Проливні дощі вбили 25 людей на півдні Китаю

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 48809 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 97518 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 133480 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 184755 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 180812 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 176287 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 151644 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 116703 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 109487 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 316462 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
97 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ закінчиться через 30 хвилин
Популярнi новини

Зеленський обговорив із главою МЗС Литви налагодження спільного виробництва дронів

1 квітня, 18:11 • 18906 перегляди

росія відмовляється прийняти пропозиції американців щодо припинення війни в Україні в нинішньому вигляді

1 квітня, 18:13 • 23723 перегляди

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

22:21 • 16059 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

23:00 • 23355 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

23:49 • 13581 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 191441 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 316470 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 576131 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 519104 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 718987 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 53530 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 94795 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 122308 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 145198 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 158635 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Проливні дощі вбили 25 людей на півдні Китаю

Проливні дощі вбили 25 людей на півдні Китаю

Київ • УНН

 • 181809 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. Проливні дощі на півдні Китаю забрали життя щонайменше 25 людей, торкнулися мільйонів жителів і завдали економічної шкоди на мільярди юанів. Країна бореться з дедалі більш руйнівними сезонами повеней, спричиненими зміною клімату. Про це УНН пише посилаючись на Сіньхуа.

Деталі

В останні тижні зливи викликали сильні повені та зсуви на великих ділянках півдня Китаю, пошкодивши будинки, посіви та дороги.

У провінції Хунань цього місяця щонайменше 25 людей було вбито повенями, троє вважаються зниклими безвісти, при цьому 286 000 людей евакуйовано і загалом постраждали 1,79 мільйона жителів.

Понад 2700 будинків обвалился або серйозно постраждали, а 96 160 гектарів посівів було знищено - тяжкі втрати для провінції, яка є великим центром виробництва рису в Китаї. За офіційними даними, прямі економічні втрати оцінюються у понад 4 мільярди юанів (600 мільйонів доларів).

Наприкінці минулого місяця внаслідок повеней та зсувів загинули вісім людей у ​​прибережній провінції Фуцзянь, п'ять людей у ​​південно-західній провінції Юньнань та двоє дітей, віднесених потоком у провінції Гуансі.

Доповнення

Китайська влада перебуває в стані підвищеної готовності у зв'язку з сезоном повеней цього року.

Літні повені - звичайне явище в Китаї, особливо в густонаселених сільськогосподарських районах вздовж річки Янцзи та її приток. Але вчені роками попереджали, що кліматична криза посилить екстремальні погодні умови, зробивши їх більш смертоносними та частішими.

Глобальне потепління вже зробило екстремальні опади інтенсивнішими у східноазіатському регіоні, зокрема на півдні Китаю.

Очікується, що інтенсивність та частота екстремальних дощів зростатимуть у міру того, як Земля нагрівається, показують останні наукові дані Міжурядової групи експертів зі зміни клімату. Також збільшилась кількість сильних тропічних циклонів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,717.10
Золото
$3,157.70
Tesla
$268.93
Brent
$74.58
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,879.16