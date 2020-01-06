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Прокуратура Лос-Анджелеса пред'явила Вайнштейну нові звинувачення в насильстві

Прокуратура Лос-Анджелеса пред'явила Вайнштейну нові звинувачення в насильстві

Київ • УНН

 • 11875 перегляди

КИЇВ. 7 січня. УНН. Прокуратура округу Лос-Анджелес (штат Каліфорнія) пред’явила американському кінопродюсеру Харві Вайнштейн нові звинувачення в злочинах насильницького характеру за двома пунктами. Про це заявила в понеділок прокурор Джекі Лейсі. Її слова наводить телекомпанія NBC, передає УНН.

“Ми впевнені, що докази доведуть, що обвинувачений використав свої повноваження і вплив, щоб отримати доступ до своїх жертв, а потім зробив в їх відношенні злочини насильницького характеру”, — наводить телекомпанія слова окружного прокурора. Згідно з даними NBC, Вайнштейн звинувачується в згвалтуванні і спробі зґвалтування двох дівчат у 2013 році.

Раніше в понеділок у федеральному суді Нью-Йорка почався судовий процес у справі американського кінопродюсера, обвинуваченого в домаганнях і згвалтуванні. Обвинувачами у даній справі виступають три жінки. Початок процесу було перенесено з 9 вересня минулого року на січень 2020 року після слухань, в ході яких Вайнштейн відмовився визнати свою провину за двома новими звинуваченнями в згвалтуванні. Як раніше відзначили прокурори, мова йде про випадки злочинів сексуального характеру по відношенню до жінок, що відбулися в 2006 і 2013 роках.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вайнштейн заплатить 25 млн дол. жінкам, які звинуватили його у домаганнях

У жовтні 2017 року газета The New York Times опублікувала матеріал, в якому Вайнштейн звинувачувався в численних сексуальних домаганнях. За даними видання, продюсер протягом 30 років схиляв до інтимних стосунків молодих актрис і співробітниць своєї компанії, обіцяючи їм за це кар’єрне просування. Згодом зі звинуваченнями на адресу Вайнштейна виступили понад 80 жінок, в тому числі всесвітньо відомі кінозірки Анджеліна Джолі, Гвінет Пелтроу і Сальма Хайек.

Прокуратура в Нью-Йорку в минулому році пред’явила 67-річному Вайнштейну звинувачення в домаганнях і згвалтуванні. Обвинувачами у даній справі виступають три жінки. Продюсера, який заперечує свою провину, звільнили під заставу в розмірі 1 млн доларів.

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