У Нью-Йорку почався суд над Харві Вайнштейном
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. У Нью-Йорку в понеділок, 6 січня, почався судовий процес над колишнім голлівудським продюсером Харві Вайнштейном, звинуваченим в сексуальних домаганнях. Про це УНН повідомляє з посиланням на DW.
Як вказано, суд розгляне тільки два випадки - звинувачення на адресу 67-річного магната Голлівуду в зґвалтуванні і в примусі до орального сексу в 2013 і 2006 роках.
Перший день відведений організаторським питанням, відбір членів колегії присяжних почнеться 7 січня і триватиме близько 2 тижнів. На сам процес буде потрібно не менше 6 тижнів. Вайнштейну, який здався поліції у травні 2018 року і був звільнений під заставу, загрожує довічне ув'язнення.
Скандал навколо Харві Вайнштейна вибухнув у жовтні 2017 року. Про претензії різної тяжкості до продюсера заявили понад 80 жінок, включаючи таких кінозірок як Анджеліна Джолі, Сальма Хайєк, Гвінет Пелтроу і Ешлі Джадд. Його справа викликала шквал приватних публічних звинувачень на адресу інших відомих чоловіків, тим самим давши початок всесвітній кампанії проти сексуальних домагань під хештегом #MeToo.