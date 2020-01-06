В Нью-Йорке начался суд над Харви Вайнштейн
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В Нью-Йорке в понедельник, 6 января, начался судебный процесс над бывшим голливудским продюсером Харви Вайнштейном, обвиненяемым в сексуальных домогательствах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.
Как указано, суд рассмотрит только два случая - обвинения в адрес 67-летнего магната Голливуда в изнасиловании и в принуждении к оральному сексу в 2013 и 2006 годах.
Первый день отведен организаторским вопросам, отбор членов коллегии присяжных начнется 7 января и продлится около 2 недель. На сам процесс потребуется не менее 6 недель. Вайнштейну, который сдался полиции в мае 2018 года и был освобожден под залог, грозит пожизненное заключение.
Скандал вокруг Харви Вайнштейна взорвался в октябре 2017 года. О претензиях различной тяжести к продюсеру заявили более 80 женщин, включая таких кинозвезд как Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Гвинет Пэлтроу и Эшли Джадд. Его дело вызвало шквал частных публичных обвинений в адрес других известных мужчин, тем самым дав начало всемирной кампании против сексуальных домогательств под хэштегом #MeToo.