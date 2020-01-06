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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112641 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 116605 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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5 марта, 15:49 • 130331 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106187 просмотра

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5 марта, 08:58 • 108474 просмотра

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Прокуратура Лос-Анджелеса предъявила Вайнштейну новые обвинения в насилии

Прокуратура Лос-Анджелеса предъявила Вайнштейну новые обвинения в насилии

Киев  •  УНН

 • 11873 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Прокуратура округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) предъявила американском кинопродюсеру Харви Вайнштейну новые обвинения в преступлениях насильственного характера по двум пунктам. Об этом заявила в понедельник прокурор Джеки Лейси. Ее слова приводит телекомпания NBC, передает УНН.

“Мы уверены, что доказательства докажут, что обвиняемый использовал свои полномочия и влияние, чтобы получить доступ к своим жертвам, а затем сделал в их отношении преступления насильственного характера”, — приводит телекомпания слова окружного прокурора. Согласно данным NBC, Вайнштейн обвиняется в изнасиловании и попытке изнасилования двух девушек в 2013 году.

Ранее в понедельник в федеральном суде Нью-Йорка начался судебный процесс по делу американского кинопродюсера, обвиняемого в домогательствах и изнасиловании. Обвинителями по данному делу выступают три женщины. Начало процесса было перенесено с 9 сентября прошлого года на январь 2020 после слушаний, в ходе которых Вайнштейн отказался признать свою вину по двум новым обвинениям в изнасиловании. Как ранее отметили прокуроры, речь идет о случаях преступлений сексуального характера по отношению к женщинам, которые произошли в 2006 и 2013 годах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вайнштейн заплатит 25 млн долл. женщинам, которые обвинили его в домогательствах

В октябре 2017 года газета The New York Times опубликовала материал, в котором Вайнштейн обвинялся в многочисленных сексуальных домогательствах. По данным издания, продюсер в течение 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании, обещая им за это карьерное продвижение. Впоследствии с обвинениями в адрес Вайнштейна выступили более 80 женщин, в том числе всемирно известные кинозвезды Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.

Прокуратура в Нью-Йорке в прошлом году предъявила 67-летнему Вайнштейну обвинения в домогательствах и изнасиловании. Обвинителями по данному делу выступают три женщины. Продюсера, который отрицает свою вину, освободили под залог в размере 1 млн долларов.

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