Прокуратура Грузії відмовилася визнати Саакашвілі потерпілим
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Вимогу адвокатів експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, визнати його потерпілим відхилили через необґрунтованість. Про це повідомляє прокуратура Грузії, передає УНН.
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“Клопотання захисту про визнання Михайла Саакашвілі потерпілим не було задоволене за відсутністю обґрунтованості. Водночас, прокуратура висловлює готовність забезпечити, щоб адвокати-правозахисники Михайла Саакашвілі мали повний доступ до права на захист, доступ до матеріалів кримінальної справи”, — йдеться у повідомленні.
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Також прокуратура повідомляє, що у розслідуванні за фактами можливих порушень (у тюремній лікарні у Тбілісі, у військовому шпиталі в Горі та при переведенні до в’язниці у Руставі) щодо ув’язненого Саакашвілі, яке розпочала у листопаді 2021 року служба державного інспектора Грузії, не було проведено всі необхідні слідчі та процесуальні дії.
Що було раніше
Саакашвілі, проти якого у Грузії є кілька кримінальних справ, затримали 1 жовтня у Тбілісі. Повідомляли, що він незаконно перетнув кордон країни. Колишній грузинський лідер голодував 50 днів на знак протесту, бо вважає себе політв’язнем.
Так, 8 листопада через погіршення стану здоров’я Саакашвілі перевели до лікарні під час в’язниці у Глданському районі Тбілісі.
Група лікарів з ініціативи омбудсмена Грузії Ніно Ломджарії обстежила ув’язненого Саакашвілі та оглянула умови тюремної лікарні. Наприкінці зазначили, що через тривале голодування у Саакашвілі розвинулися судоми, викликані енцефалопатією Верніке — серйозне захворювання мозку, внаслідок якого можна впасти в кому.
19 листопада Саакашвілі перевезли з тюремної лікарні у військовий шпиталь у Горі. Після цього колишній президент Грузії припинив голодування. У військовому шпиталі він перебував у відділенні інтенсивної терапії, а потім проходив курс реабілітації.
При цьому медики закликали владу Грузії негайно перевести ув’язненого до багатопрофільної високотехнологічної лікарні для проведення досліджень головного мозку.
Проте 30 грудня стало відомо, що Саакашвілі з військового шпиталю перевезли назад до в’язниці Руставі.
12 січня Саакашвілі відвідав український консул.