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Шахед-136

Прокуратура Грузії відмовилася визнати Саакашвілі потерпілим

Прокуратура Грузії відмовилася визнати Саакашвілі потерпілим

Київ • УНН

 • 17018 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Вимогу адвокатів експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, визнати його потерпілим відхилили через необґрунтованість. Про це повідомляє прокуратура Грузії, передає УНН.

Цитата

“Клопотання захисту про визнання Михайла Саакашвілі потерпілим не було задоволене за відсутністю обґрунтованості. Водночас, прокуратура висловлює готовність забезпечити, щоб адвокати-правозахисники Михайла Саакашвілі мали повний доступ до права на захист, доступ до матеріалів кримінальної справи”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Також прокуратура повідомляє, що у розслідуванні за фактами можливих порушень (у тюремній лікарні у Тбілісі, у військовому шпиталі в Горі та при переведенні до в’язниці у Руставі) щодо ув’язненого Саакашвілі, яке розпочала у листопаді 2021 року служба державного інспектора Грузії, не було проведено всі необхідні слідчі та процесуальні дії.

Що було раніше

Саакашвілі, проти якого у Грузії є кілька кримінальних справ, затримали 1 жовтня у Тбілісі. Повідомляли, що він незаконно перетнув кордон країни. Колишній грузинський лідер голодував 50 днів на знак протесту, бо вважає себе політв’язнем.
Так, 8 листопада через погіршення стану здоров’я Саакашвілі перевели до лікарні під час в’язниці у Глданському районі Тбілісі.

Група лікарів з ініціативи омбудсмена Грузії Ніно Ломджарії обстежила ув’язненого Саакашвілі та оглянула умови тюремної лікарні. Наприкінці зазначили, що через тривале голодування у Саакашвілі розвинулися судоми, викликані енцефалопатією Верніке — серйозне захворювання мозку, внаслідок якого можна впасти в кому.

19 листопада Саакашвілі перевезли з тюремної лікарні у військовий шпиталь у Горі. Після цього колишній президент Грузії припинив голодування. У військовому шпиталі він перебував у відділенні інтенсивної терапії, а потім проходив курс реабілітації.

При цьому медики закликали владу Грузії негайно перевести ув’язненого до багатопрофільної високотехнологічної лікарні для проведення досліджень головного мозку.

Проте 30 грудня стало відомо, що Саакашвілі з військового шпиталю перевезли назад до в’язниці Руставі.

12 січня Саакашвілі відвідав український консул.

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