Прокуратура АР Крим повідомила про підозру ще одному учаснику так званої "самооборони Криму"

Прокуратура АР Крим здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом створення та діяльності на тимчасово окупованій території автономії незаконних збройних формувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України, яке перебуває у провадженні слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

“У ході досудового розслідування здобуто докази причетності громадянина Республіки Сербія Ж. у діяльності незаконного збройного формування „Самооборона Севастополя“, у зв’язку із чим, вказаному громадянину повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України”, — вказано у повідомленні.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом березня 2014 року, громадянин Республіки Сербія Ж., будучи лідером не передбаченого законами України збройного формування, так званого загону “Йован Шевич”, який входив до складу “Самооборони Криму”, особисто перебував на самостійно створених так званих “блок-постах” на в’їзді-виїзді до м. Севастополь, де проводив перевірку документів місцевого населення, незаконно обшукував транспортні засоби, безпосередньо приймав участь у затриманні “проукраїнськи” налаштованих мешканців Автономної Республіки Крим.

Як повідомляв УНН, прокуратура АР Крим повідомила громадянину Сербії підозру за участь в “самообороні Севастополя”.