Профспілки знову вимагають звільнення директора "Украероруху", який "переховується" на лікарняному

КИЇВ. 30 березня. УНН. Представники профспілки "ФПАРРіЗУ" звернулися до Міністерства інфраструктури України з вимогою розірвати трудову угоду з директором Украероруху Дмитром Бабейчуком. Про це йдеться у документі, що є в наявності УНН.