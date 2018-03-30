Профспілки знову вимагають звільнення директора "Украероруху", який "переховується" на лікарняному
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Представники профспілки "ФПАРРіЗУ" звернулися до Міністерства інфраструктури України з вимогою розірвати трудову угоду з директором Украероруху Дмитром Бабейчуком. Про це йдеться у документі, що є в наявності УНН.
“Профспілковий комітет первинної профспілкової організації "Інженерно-технічних фахівців" ВП "ФПАРРіЗУ" вимагає від Міністерства інфраструктури України розірвання трудового договору (контракту) з директором Державного підприємства обслуговування повітряного руху України Бабейчуком Д.Г.”, — йдеться у зверненні.
Відповідне звернення обґрунтоване тим, що адміністрація “Украероруху” неодноразово порушувала чинне законодавство України щодо трудових колективів. Зокрема, представники трудового колективу скаржаться на те, що керівництво Украероруху ігнорує рішення, що були винесені на загальних зборах трудових колективів. Таким чином, адміністрація ДП порушує Закон України “Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями”, обґрунтували своє звернення у профспілці.
Нагадаємо, вперше вимогу про звільнення Д. Бабейчука та його заступників, колектив “Украероруху” скерував до Міністерства інфраструктури України ще у грудні минулого року (за підсумками Конференції трудового колективу).
Тоді, профільний міністр В.Омелян пообіцяв “навести на підприємстві лад”, а натомість його заступник ініціював переписування статуту “Украероруху”.
Також, В.Омелян обіцяв, що будь-які рішення стосовно подальшої долі керівництва ДП будуть прийматися за підсумками фінансового аудиту підприємства, проте до цього часу даних вказаного аудиту ані Міністерство інфраструктури, ані керівництво “Украероруху” не оприлюднюють. І це попри обіцянку, що фінперевірка мала бути завершена ще 23 березня поточного року.
Тим часом, керівник ДП “Украерорух” Д.Бабейчук вже майже три місяці перебуває на лікарняному, куди пішов на хвилі корупційного скандалу щодо розкрадання коштів підприємства. Його обов’язки виконує Олександр Доценко, котрий за даними “Знай.юа”, немає ані профільної освіти, ані відповідного досвіду у сфері забезпечення безпечності польотів.