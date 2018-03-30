Профспілки знову вимагають звільнення директора "Украероруху", який "переховується" на лікарняному

ukru
Ексклюзив
14:20 • 67757 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
13:52 • 67933 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
10:32 • 177332 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 138538 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 209098 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 173594 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 212438 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 212978 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 241316 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 134348 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
47 %
751 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 223719 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

26 березня, 08:07 • 149662 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 92894 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 75305 перегляди
У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

10:23 • 47056 перегляди
Публікації
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

14:20 • 67813 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

10:32 • 177385 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 209152 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 223744 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 203295 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

13:05 • 37914 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

12:30 • 35081 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 43234 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 75305 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 92894 перегляди
Актуальне
Профспілки знову вимагають звільнення директора "Украероруху", який "переховується" на лікарняному

Профспілки знову вимагають звільнення директора "Украероруху", який "переховується" на лікарняному

Київ • УНН

 • 23679 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Представники профспілки "ФПАРРіЗУ" звернулися до Міністерства інфраструктури України з вимогою розірвати трудову угоду з директором Украероруху Дмитром Бабейчуком. Про це йдеться у документі, що є в наявності УНН.

“Профспілковий комітет первинної профспілкової організації "Інженерно-технічних фахівців" ВП "ФПАРРіЗУ" вимагає від Міністерства інфраструктури України розірвання трудового договору (контракту) з директором Державного підприємства обслуговування повітряного руху України Бабейчуком Д.Г.”, — йдеться у зверненні.

Відповідне звернення обґрунтоване тим, що адміністрація “Украероруху” неодноразово порушувала чинне законодавство України щодо трудових колективів. Зокрема, представники трудового колективу скаржаться на те, що керівництво Украероруху ігнорує рішення, що були винесені на загальних зборах трудових колективів. Таким чином, адміністрація ДП порушує Закон України “Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями”, обґрунтували своє звернення у профспілці.

Нагадаємо, вперше вимогу про звільнення Д. Бабейчука та його заступників, колектив “Украероруху” скерував до Міністерства інфраструктури України ще у грудні минулого року (за підсумками Конференції трудового колективу).

Тоді, профільний міністр В.Омелян пообіцяв “навести на підприємстві лад”, а натомість його заступник ініціював переписування статуту “Украероруху”.

Також, В.Омелян обіцяв, що будь-які рішення стосовно подальшої долі керівництва ДП будуть прийматися за підсумками фінансового аудиту підприємства, проте до цього часу даних вказаного аудиту ані Міністерство інфраструктури, ані керівництво “Украероруху” не оприлюднюють. І це попри обіцянку, що фінперевірка мала бути завершена ще 23 березня поточного року.

Тим часом, керівник ДП “Украерорух” Д.Бабейчук вже майже три місяці перебуває на лікарняному, куди пішов на хвилі корупційного скандалу щодо розкрадання коштів підприємства. Його обов’язки виконує Олександр Доценко, котрий за даними “Знай.юа”, немає ані профільної освіти, ані відповідного досвіду у сфері забезпечення безпечності польотів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$276.79
Brent
$73.28
Bitcoin
$86,875.40
S&P 500
$5,757.65
Газ TTF
$40.95
Золото
$3,052.11
Ethereum
$2,018.46