Профільний комітет Верховної Ради розгляне питання про позачергові вибори до Мукачівської міськради
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 12 листопада. УНН. Подання Закарпатської облдержадміністрації про призначення позачергових виборів депутатів Мукачівської міськради перебуває на розгляді у Комітеті з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Верховної Ради України. Таку інформацію із посиланням на офіційну відповідь голови Комітету Сергія Власенка оприлюднила сьогодні, 12 листопада, прес-служба Закарпатської ОДА, передає УНН.
Подання про позачергові вибори до Мукачівської міськради пов′язане із питанням щодо законності прийняття міською радою м.Мукачеве рішення “Про міський бюджет м.Мукачевого на 2016 рік”, яким не передбачалося фінансування закладів профтехосвіти. Законність ухваленого міського бюджету визначить Вищий адміністративний суд України. Комітет же розгляне клопотання про призначення позачергових виборів депутатів Мукачівської міськради та ухвалить висновок щодо нього після завершення судового процесу.
Як раніше повідомляв УНН, В.Гройсман направив до Мукачевого фахівця Мінсоцполітики для врегулювання проблем з оформленням субсидій.