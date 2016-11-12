Профильный комитет Верховной Рады рассмотрит вопрос о внеочередных выборах в Мукачевский горсовет
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 12 ноября. УНН. Представление Закарпатской облгосадминистрации о назначении внеочередных выборов депутатов Мукачевского горсовета находится на рассмотрении в Комитете по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Верховной Рады Украины. Такую информацию со ссылкой на официальный ответ председателя Комитета Сергея Власенко обнародовала сегодня, 12 ноября, пресс-служба Закарпатской ОГА, передает УНН.
Представление о внеочередных выборах в Мукачевский горсовет связано с вопросом о законности принятия городским советом Мукачево решение "О городском бюджете Мукачево на 2016 год", которым предусматривалось финансирование учреждений профтехобразования. Законность принятого городского бюджета определит Высший административный суд Украины. Комитет же рассмотрит ходатайство о назначении внеочередных выборов депутатов Мукачевского горсовета и примет заключение по нему после завершения судебного процесса.
Как ранее сообщал УНН, В.Гройсман направил в Мукачево специалиста Минсоцполитики для урегулирования проблем с оформлением субсидий.