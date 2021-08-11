Продаж посади голови Миколаївської ОДА за 600 тис дол: затримано експрацівницю Ради та експомічника нардепа

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Правоохоронці затримали експрацівницю управління справами Апарату Верховної Ради України та голову правління благодійної організації — журналіста, який раніше був помічником-консультантом народного депутата України Олексія Оскера, які обіцяли мешканцю Миколаєва влаштувати його на посаду голови Миколаївської ОДА за 600 тис. дол. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОГПУ.

Цитата

“За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури викрито двох мешканців м. Києва на вчиненні шахрайства (ч. 4 ст. 190 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними слідства, експрацівниця управління справами Апарату Верховної Ради України за попередньою змовою з головою правління благодійної організації — журналістом, який раніше був помічником-консультантом народного депутата України та неодноразово балотувався до парламенту, за 600 тис. дол США обіцяли мешканцю Миколаєва вплинути на посадових осіб Офісу Президента та Кабінету Міністрів України і вирішити питання про його призначення на посаду голови Миколаївської облдержадміністрації.

“Вони упродовж пів року проводили „співбесіди з кандидатом на посаду“ у столиці та готували його для нібито подальшої зустрічі з посадовцями Офісу Президента та Кабінету Міністрів України. Їх було затримано під час отримання частини обумовленої суми — 200 тис дол США у порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу”, — зазначається в повідомленні.

Додамо, що як стало відомо УНН з власних джерел мова йде про Олексія Оскера, який є головою БФ “Олексія Оскера”. Також він був помічником на платній основі народного депутата 8 скликання від РПЛ Олексія Ленського.

Доповнення

Працівники ДБР затримали громадянина України, який за 50 тисяч доларів США намагався “продати” посаду в Державному бюро розслідувань.

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