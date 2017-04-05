Про лавинну небезпеку в Карпатах повідомили рятувальники
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Рятувальники попередили про те, що у Карпатах Івано-Франківської області збережеться значна лавинна небезпека. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу ДСНС.
“За прогнозами Укргідрометцентру, 5 квітня у високогір’ї Івано-Франківської області утримається значна (3 рівень) лавинна небезпека”, — йдеться у повідомленні.
Значний рівень лавинної небезпеки зберігається в Карпатах вже шосту добу поспіль.
В Україні, за прогнозами синоптиків, переважатиме мінлива хмарність. Місцями можливий невеликий короткочасний дощ та гроза.