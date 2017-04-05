О лавинной опасности в Карпатах сообщили спасатели

"По прогнозам Укргидрометцентра, 5 апреля в высокогорье Ивано-Франковской области сохранится значительная (3 уровень) лавинная опасность", - говорится в сообщении.

Значительный уровень лавинной опасности сохраняется в Карпатах уже шестые сутки подряд.

В Украине, по прогнозам синоптиков, будет преобладать переменная облачность. Местами возможен небольшой кратковременный дождь и гроза.