О лавинной опасности в Карпатах сообщили спасатели
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Спасатели предупредили о том, что в Карпатах Ивано-Франковской области сохранится значительная лавинная опасность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ДСНС.
"По прогнозам Укргидрометцентра, 5 апреля в высокогорье Ивано-Франковской области сохранится значительная (3 уровень) лавинная опасность", - говорится в сообщении.
Значительный уровень лавинной опасности сохраняется в Карпатах уже шестые сутки подряд.
В Украине, по прогнозам синоптиков, будет преобладать переменная облачность. Местами возможен небольшой кратковременный дождь и гроза.