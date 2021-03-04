Прийняв виклик: Ломаченко погодився провести бій із чемпіоном світу по версії WBC

Деталі

На своїй сторінці в Twitter українець відповів на виклик американського боксера, відзначивши, що буде готовий до проведення їх поєдинку в цьому часовому проміжку.

Цитата

“Я вільний у квітні або в кінці травня”, — заявив Хейні.

“Це стандартний час підготовки для мене. Я буду готовий”, — у відповідь сказав українець.

Довідка

Хейні — непереможний боксер та чемпіон WBC у легкій вазі. Чемпіонський пояс він здобув завдяки перемозі над росіянином Зауром Абдуллаєвим (відмова після 4-го раунду). Після звитяги над Абдуллаєвим, американець захистив звання чемпіона світу у легкій вазі проти Альфредо Сантіаго та Юріоркіса Гамбоа (обидва — одностайним рішенням суддів).