Прийняв виклик: Ломаченко погодився провести бій із чемпіоном світу по версії WBC
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Український боксер Василь Ломаченко та чемпіон світу WBC у легкій вазі Девін Хейні домовилися провести очний двобій. Про це інформує УНН з посиланням на Twitter обох боксерів.
Деталі
На своїй сторінці в Twitter українець відповів на виклик американського боксера, відзначивши, що буде готовий до проведення їх поєдинку в цьому часовому проміжку.
Цитата
“Я вільний у квітні або в кінці травня”, — заявив Хейні.
“Це стандартний час підготовки для мене. Я буду готовий”, — у відповідь сказав українець.
Довідка
Хейні — непереможний боксер та чемпіон WBC у легкій вазі. Чемпіонський пояс він здобув завдяки перемозі над росіянином Зауром Абдуллаєвим (відмова після 4-го раунду). Після звитяги над Абдуллаєвим, американець захистив звання чемпіона світу у легкій вазі проти Альфредо Сантіаго та Юріоркіса Гамбоа (обидва — одностайним рішенням суддів).