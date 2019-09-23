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Пристайко погодив з Зеленським кандидатури близько 20 послів

Пристайко погодив з Зеленським кандидатури близько 20 послів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко погодив з Президентом Володимиром Зеленським кандидатури близько 20 нових керівників українських закордонних місій. Про це Пристайко заявив в інтерв’ю виданню “Громадське”, передає УНН.

“Що стосується послів — справді є певний дефіцит призначених послів. Це нормальний процес: при зміні голови держави змінюється дипломатичний корпус. Процес цей довгий хоча б тому, що країна вимагає значного часу на угоду про призначення конкретної людини в конкретну країну. Процес із нашого боку у великій частині завершений. Президенту Зеленському доведена пропозиція міністра щодо близько 20 нових керівників закордонних місій, вони погоджені з ним. Ми надсилаємо зараз країнам, щоб вони визначилися. Якщо вони їх влаштовують, починається процес оформлення”, — сказав міністр.

Водночас, щодо Пристайко зазначив, що призначення радників, керівників структурних підрозділів тощо — це його власна відповідальність.

“Якщо президент Зеленський вважає, що моє рішення неправильне, я готовий звільнити цю посаду, але я вважаю, що він повинен мені довірити. Йому є чим займатися, крім погодження призначення радників, яких є декілька сотень по всьому світу”, — додав він.

Як повідомляв УНН, 19 липня Президент Зеленський звільнив з посади 11 українських дипломатів у 21 державі.

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