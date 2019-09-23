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Пристайко согласовал с Зеленским кандидатуры около 20 послов

Пристайко согласовал с Зеленским кандидатуры около 20 послов

Киев  •  УНН

 • 7869 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко согласовал с Президентом Владимиром Зеленским кандидатуры около 20 новых руководителей украинских зарубежных миссий. Об этом Пристайко заявил в интервью изданию “Громадське”, передает УНН.

“Что касается послов — действительно есть определенный дефицит назначенных послов. Это нормальный процесс: при изменении главы государства меняется дипломатический корпус. Процесс этот долгий хотя бы потому, что страна требует значительного времени на сделку о назначении конкретного человека в конкретной стране. Процесс с нашей стороны в большой части завершен. Президенту Зеленскому доказана предложение министра по около 20 новых руководителей иностранных миссий, они согласованы с ним. Мы посылаем сейчас странам, чтобы они определились. Если они их устраивают, начинается процесс оформления”, — сказал министр.

В то же время, по Пристайко отметил, что назначение советников, руководителей структурных подразделений и т.д. — это его собственная ответственность.

“Если президент Зеленский считает, что мое решение неправильное, я готов освободить эту должность, но я считаю, что он должен мне доверить. Ему есть чем заниматься, кроме согласования назначения советников, которых несколько сотен по всему миру”, — добавил он.

Как сообщал УНН, 19 июля Президент Зеленский освободил от должности 11 украинских дипломатов в 21 государстве.

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