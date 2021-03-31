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Припинення угоди з РФ по туризму та безпечні іграшки: порядок денний Кабміну

Припинення угоди з РФ по туризму та безпечні іграшки: порядок денний Кабміну

Київ • УНН

 • 15839 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у середу, 31 березня, планує, зокрема, припинити дію угоди з урядом РФ про співробітництво в галузі туризму та внести зміни до регламенту безпечності іграшок. Про це УНН повідомляє з посиланням на порядок денний уряду.

Деталі

Загалом на порядку денному Кабміну низка питань.

Так, уряд планує розглянути проекти постанов Кабміну про затвердження ліцензійних умов провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор, про припинення дії угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі туризму, про внесення змін до технічного регламенту безпечності іграшок.

Що стосується останнього, то проектом постанови передбачається внесення змін до технічного регламенту з метою зниження меж граничних значень хімічних речовин у складі іграшок та матеріалах іграшок, що є особливо токсичними, а також обмеження граничних значень нової хімічної речовини, що міститься в іграшках та є небезпечною для здоров’я дітей.

Також уряд, як очікується, розгляне проекти розпоряджень Кабміну про утворення Українського державного університету науки і технологій та про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2021 рік.

Доповнення

Раніше у Кабміні заговорили про створення Національного фонду інвестицій.

Українські Національні Новини

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