Припинення угоди з РФ по туризму та безпечні іграшки: порядок денний Кабміну

Деталі

Загалом на порядку денному Кабміну низка питань.

Так, уряд планує розглянути проекти постанов Кабміну про затвердження ліцензійних умов провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор, про припинення дії угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі туризму, про внесення змін до технічного регламенту безпечності іграшок.

Що стосується останнього, то проектом постанови передбачається внесення змін до технічного регламенту з метою зниження меж граничних значень хімічних речовин у складі іграшок та матеріалах іграшок, що є особливо токсичними, а також обмеження граничних значень нової хімічної речовини, що міститься в іграшках та є небезпечною для здоров’я дітей.

Також уряд, як очікується, розгляне проекти розпоряджень Кабміну про утворення Українського державного університету науки і технологій та про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2021 рік.

Доповнення

Раніше у Кабміні заговорили про створення Національного фонду інвестицій.