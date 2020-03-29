Принц Чарльз, Том Хенкс, Борис Акунін: знаменитості теж хворіють COVID-19

Гарві Вайнштейн

Колишній голлівудський продюсер, 68-річний Гарві Вайнштейн, якого засудили до 23 років ув'язнення за згвалтування і сексуальні домагання, заразився коронавірусом у тюрмі.

Він був ізольований в день свого народження - 19 березня. Крім Вайнштейна, коронавірус виявили у ще одного ув'язненого.

Том Хенкс і Рита Вілсон

Голлівудський артист Том Хенкс і його дружина, актриса Рита Вілсон, заразилися коронавірусом під час зйомок Хенкса в Австралії. Після виявлення хвороби пара самоізолювалась, проте пізніше змушені були відправитися до лікарні.

Акторів виписали 16 березня, і вони знаходяться зараз на карантині в орендованому будинку в Австралії.

Пласідо Домінго

У 79-річного тенора виявили коронавірус 22 березня, при тому, що у артиста ще були заплановані концерти на березень. Домінго відчув симптоми: лихоманка і кашель, тому здав тест.

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Ренд Пол

Сенатор США від штату Кентуккі, 57-річний Ренд Пол знаходився в Сенаті, коли надійшов позитивний результат тесту, що стало приводом для численних тестів інших законодавців.

Повідомлялося, що у Пола немає симптомів і він почувається добре.

Князь Монако Альбер II

Глава держави пройшов тест анонімно і отримав позитивний результат. У палаці не хотіли привертати увагу до інциденту, але інформація швидко просочилася в ЗМІ, тому палац дав офіційне підтвердження. Стан Князя Монако оцінюється, як "легка форма застуди".

Принц Чарльз

Син королеви Великої Британії Єлизавети ІІ принц Вельський Чарльз міг заразитися коронавірусом від князя Монако Альбера II, так як вони разом брали участь в одному благодійному заході в Лондоні.

Ідріс Ельба і Сабрін Даур

Британський артист і володар премії "Найсексуальніший чоловік 2018 року" Ідріс Ельба отримав позитивний тест на коронавірус 16 березня. Артист повідомив, що у нього немає симптомів, проте він на самоізоляції. Відомо, що від Ідріса Ельби коронавірусом заразилася його 29-річна дружина, канадська модель Сабрін Даур.

Тепер на самоізоляції пара грає в шахи та відеоігри, Ідріс також вчиться грати на гітарі і співає дружині серенади.

Гравці футбольного клубу "Ювентус"

26-річний Пауло Дібала став третім гравцем футбольного клубу "Ювентус", у якого діагностовано коронавірус. Першим інфікованим був Даніеле Ругані, після нього захворів Блез Матюйді. Зараз весь склад діючих чемпіонів Італії перебуває в ізоляції в Турині. Виняток - Кріштіану Роналду, який самоізолювався в Португалії.

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Борис Джонсон

Британський прем'єр заразився коронавірусом і знаходиться в домашньому карантині. З симптомів, які він зазначив - були температура і кашель.

Девід Браян

Клавішник гурту Bon Jovi з самого початку не дуже серйозно поставився до вірусу і пройшов тестування тільки після декількох днів хвороби.

Зараз він на карантині, проте почуває себе все краще і краще.

Крістофер Хівью

Популярний норвезький актор Крістофер Хівью, відомий за роллю Тормунда в серіалі "Гра престолів", також отримав позитивний результат на COVID-19. Актор з сім'єю пішов у самоізоляцію. У нього спостерігалися лише легкі симптоми застуди.

Марк Блум

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер 69-річний американський актор Марк Блум. Він зіграв більше 80 ролей у кіно, а популярність здобув, завдяки фільмам "Крокодил Данді" і "Клан Сопрано".

Ольга Куриленко

Українська і французька актриса Ольга Куриленко складно переживала коронавірус, у неї була висока температура, проте їй змогли прописати тільки парацетамол. Зірка не відразу розповіла своїм шанувальникам про хворобу, але все ж таки зважилася, щоб хворі люди знали - вони не одні.

Зараз вона почувається значно краще і проводить час з сином.

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Борис Акунін

Письменник, відомий своєю серією детективних романів про детектива Ераста Фандоріна, зізнався своїм шанувальникам, що хворіє "модною" хворобою.

Акунін пообіцяв поділитися своїми відчуттями від того, що відбувається з ним після того, як його стан покращиться.

Лев Лещенко

Російський співак Лев Лещенко також заразився коронавірусом, даний факт підтвердив лікар з дозволу артиста. Повідомляється, що коронавірус може бути також і у його дружини.