MONATIK, Потап, Кошевой: звездные отцы призывали родителей стать примером для детей во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Звездные отцы призывали украинский проводить больше времени с семьей, следить за тем, чтобы дети не касались чужиж вещей во дворе и держали дистанцию во время карантина. Соответствующее видео обнародовал Минздрав на своем Telegram-канале, передает УНН.
“Украинские звездные отцы Евгений Кошевой, Юрий Горбунов, Алексей Потапенко, MONATIK, Олег Скрипка и Анатолий Анатолич поддержали Министерство здравоохранения в информационной кампании против распространения коронавирусной инфекции”, — говорится в сообщении.
Так, звезды посоветовали во время пребывания на дворе держать безопасную дистанцию от других, следить за тем, чтобы дети не трогали чужие игрушки, кнопки лифтов и ручки дверей, а родители — дезинфицировали пульты, ключи и мобильные телефоны.
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“Успокой жену, закажи продукты, уплаты коммуналку онлайн, помоги старшим с интернетом, чтобы они не стояли в очереди”, — посоветовал украинский рэпер Потап.
Звезды также советуют научить детей “трендово здороваться без рук и тусоваться онлайн”.
Как ранее сообщал УНН, коронавирус может выживать на поверхностях до 17 дней.