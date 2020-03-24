MONATIK, Потап, Кошевой: звездные отцы призывали родителей стать примером для детей во время карантина

КИЕВ. 24 марта. УНН. Звездные отцы призывали украинский проводить больше времени с семьей, следить за тем, чтобы дети не касались чужиж вещей во дворе и держали дистанцию во время карантина. Соответствующее видео обнародовал Минздрав на своем Telegram-канале, передает УНН.