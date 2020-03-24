Коронавірус може виживати на поверхнях до 17 днів - дослідження

Так, у дослідженні вивчалися зусилля уряду Японії та США щодо стримування спалахів COVID-19 на Diamond Princess у Японії і кораблі Grand Princess у Каліфорнії.

Пасажири і члени екіпажу на обох кораблях були поміщені в карантин на борту після того, як попередні гості лайнера, у яких не було ніяких симптомів на борту кожного з кораблів, дали позитивний результат на COVID-19 після висадки на берег.

Вірус “був виявлений на різних поверхнях в каютах як з тими, хто мав симптоми, так і з безсимптомними інфікованими пасажирами протягом 17 днів після того, як кабіни були звільнені на Diamond Princess, але до того, як були проведені процедури дезінфекції”, пишуть дослідники, додаючи, що виявлення цього не обов’язково означає, що вірус поширюється по поверхні.

“COVID-19 на круїзних суднах створює ризик швидкого поширення хвороб, викликаючи спалахи серед уразливої ​​групи населення, і потрібні активні зусилля щодо стримування поширення”, — пише ЦКЗ, нагадуючи про свій посібник для вразливих груп населення щодо уникнення круїзів під час пандемії.

Дослідники з Національного інституту здоров’я, ЦКЗ, Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі і Прінстонського університету раніше виявили, що COVID-19 може жити до трьох днів на пластиці і нержавіючій сталі. Це дослідження також показало, що кількість вірусу, що залишився на цих поверхнях, з часом зменшилася.

Нове дослідження ставить за мету визначити, яким чином “відбулася передача через кілька рейсів декількох судів”. Вони відзначили, що за станом на 17 березня було здійснено щонайменше 25 рейсів круїзних суден з підтвердженими випадками COVID-19, які були виявлені або під час, або після закінчення круїзу.

Як повідомляв УНН, коронавірус найдовше живе на поверхні пластика — 5 днів, а менше в повітрі — до 3 годин.