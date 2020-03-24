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Коронавирус может выживать на поверхностях до 17 дней - исследование

Коронавирус может выживать на поверхностях до 17 дней - исследование

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Согласно новым данным, опубликованным в понедельник Центром по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) США, коронавирус продолжал жить на борту круизного лайнера Diamond Princess до 17 дней и живет на поверхностях гораздо дольше, чем показывали предыдущие исследования, передает УНН со ссылкой на CNBC.

Так, в исследовании изучались усилия правительства Японии и США по сдерживанию вспышек COVID-19 на
Diamond Princess в Японии и корабле Grand Princess в Калифорнии.

Пассажиры и члены экипажа на обоих кораблях были помещены в карантин на борту после того, как предыдущие гости лайнера, у которых не было никаких симптомов на борту каждого из кораблей, дали положительный результат на COVID-19 после высадки на берег.

Вирус “был обнаружен на различных поверхностях в каютах как с проявлявшими симптомы, так и с бессимптомными инфицированными пассажирами в течение 17 дней после того, как кабины были освобождены на Diamond Princess, но до того, как были проведены процедуры дезинфекции”, пишут исследователи, добавляя, что обнаружение этого не обязательно означает, что вирус распространяется по поверхности.

“COVID-19 на круизных судах создает риск быстрого распространения болезней, вызывая вспышки среди уязвимой группы населения, и требуются активные усилия по сдерживанию распространения”, — пишет ЦКЗ, повторяя свое руководство для уязвимых групп населения, чтобы избежать круизов во время пандемии.

Исследователи из Национального института здоровья, ЦКЗ, Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Принстонского университета ранее обнаружили, что COVID-19 может жить до трех дней на пластике и нержавеющей стали. Это исследование также показало, что количество вируса, оставшегося на этих поверхностях, со временем уменьшилось.

Новое исследование ставит своей целью определить, каким образом “произошла передача через несколько рейсов нескольких судов”. Они отметили, что по состоянию на 17 марта было совершено не менее 25 рейсов круизных судов с подтвержденными случаями COVID-19, которые были обнаружены либо во время, либо после окончания круиза.

Как сообщал УНН, коронавирус дольше живет на поверхности пластика — 5 дней, а меньше в воздухе — до 3:00.

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