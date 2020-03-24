MONATIK, Потап, Кошовий: зіркові татусі закликали батьків стати прикладом для дітей під час карантину

КИЇВ. 24 березня. УНН. Зіркові татусі закликали українців проводити більше часу з родиною, слідкувати за тим, щоб діти не торкались чужиж речей на дворі та тримали дистанцію під час карантину. Відповідне відео оприлюднило МОЗ на своєму Telegram-каналі, передає УНН.