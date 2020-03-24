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MONATIK, Потап, Кошовий: зіркові татусі закликали батьків стати прикладом для дітей під час карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Зіркові татусі закликали українців проводити більше часу з родиною, слідкувати за тим, щоб діти не торкались чужиж речей на дворі та тримали дистанцію під час карантину. Відповідне відео оприлюднило МОЗ на своєму Telegram-каналі, передає УНН.

“Українські зіркові татусі Євген Кошовий, Юрій Горбунов, Олексій Потапенко, MONATIK, Олег Скрипка та Анатолій Анатоліч підтримали Міністерство охорони здоров’я в інформаційній кампанії проти поширення коронавірусної інфекції”, — йдеться у повідомленні.

Так, зірки порадили під час перебування на дворі тримати безпечну дистанцію від інших, слідкувати за тим, щоб діти не чіпали чужі іграшки, кнопки ліфтів та ручки дверей, а батьки — дезінфікували пульти, ключі та мобільні телефони.

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“Заспокой дружину, замов продукти, сплати комуналку онлайн, допоможи старшим з інтернетом, щоб вони не стояли в черзі”, — порадив український репер Потап.

Зірки також радять навчити дітей “трендово вітатись без рук та тусуватись онлайн”.

Як раніше повідомляв УНН, коронавірус може виживати на поверхнях до 17 днів.

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