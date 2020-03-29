Принц Чарльз, Том Хэнкс, Борис Акунин: знаменитости тоже болеют COVID-19

Харви Вайнштейн

Бывший голливудский продюсер, 68-летний Харви Вайнштейн, которого приговорили к 23 годам тюрьмы за изнасилование и сексуальные домогательства, заразился коронавирусом в тюрьме.

Он был изолирован в день своего рождения - 19 марта. Кроме Вайнштейна, коронавирус обнаружили у еще одного заключенного.

Том Хэнкс и Рита Уилсон

Голливудский артист Том Хэнкс и его жена, актриса Рита Уилсон, заразились коронавирусом во время съемок Хэнкса в Австралии. После обнаружения болезни пара самоизолювалась, однако позже этого - они вынуждены были отправиться в больницу.

Актеров выписали 16 марта, и они находятся сейчас на карантине в арендованном доме в Австралии.

Пласидо Доминго

У 79-летнего тенора обнаружили коронавирус 22 марта, при том, что у артиста еще были запланированы концерты на март. Доминго почувствовал симптомы: лихорадка и кашель, поэтому сдал тест.

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Рэнд Пол

Сенатор США от штата Кентукки, 57-летний Рэнд Пол находился в Сенате, когда поступил положительный результат теста, что стало поводом для многочисленных тестов других законодателей.

Сообщалось, что у Пола нет симптомов и он чувствует себя хорошо.

Князь Монако Альбер II

Глава государства прошел тест анонимно, и получил положительный результат. Во дворце не хотели привлекать внимание к инциденту, но информация быстро просочилась в СМИ, поэтому дворец дал официальное подтверждение. Состояние Князя Монако оценивается как "легкая форма простуды".

Принц Чарльз

Сын королевы Великобритании Елизаветы ІІ принц Уэльский Чарльз мог заразиться коронавирусом от князя Монако Альбера II, так как они вместе участвовали в одном благотворительном мероприятии в Лондоне.

Идрис Эльба и Сабрин Даур

Британский артист и обладатель премии "Самый сексуальный мужчина 2018 года" получил положительный тест на коронавирус 16 марта. Артист сообщил, что у него нет симптомов, однако он на самоизоляции. Известно, что от Идриса Эльбы коронавирусом заразилась его 29-летняя жена, канадская модель Сабрин Даур.

Теперь на самоизоляции пара играет в шахматы и видеоигры, а Идрис учится играть на гитаре и поет жене серенады.

Игроки футбольного клуба "Ювентус"

26-летний Пауло Дибала стал третьим игроком футбольного клуба "Ювентус", у которого диагностирован коронавирус. Первым заразившимся был Даниэле Ругани, после него заболел Блез Матюиди. Сейчас весь состав действующих чемпионов Италии находится в изоляции в Турине. Исключение – Криштиану Роналду, который самоизолировался в Португалии.

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Борис Джонсон

Британский премьер заразился коронавирусом и находится в домашнем карантине. Из симптомов, которые он отметил - были температура и кашель.

Дэвид Брайан

Клавишник группы Bon Jovi с самого начала не очень серьезно отнесся к вирусу и прошел тестирование только после нескольких дней болезни.

Сейчас он на карантине, однако чувствует себя все лучше и лучше.

Кристофер Хивью

Популярный норвежский актер Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда в сериале "Игра престолов", также получил положительный результат на COVID-19. Актер с семьей ушел в самоизоляцию. У него наблюдались лишь легкие симптомы простуды.

Марк Блум

От осложнений, вызванных коронавирусом, умер 69-летний американский актер Марк Блум. Он сыграл более 80 ролей в кино, а известность получил благодаря фильмам "Крокодил Данди" и "Клан Сопрано".

Ольга Куриленко

Украинская и французская актриса Ольга Куриленко сложно переживала коронавирус, у нее была высокая температура, однако ей смогли прописать только парацетамол. Звезда не сразу рассказала своим поклонникам о болезни, но все же решилась, чтобы больные люди знали - они не одни.

Сейчас она чувствует себя значительно лучше и проводит время с сыном.

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Борис Акунин

Писатель, известный своей серией детективных романов о сыщике Эрасте Фандорине, признался своим поклонникам, что болеет "модной" болезнью.

Акунин пообещал поделиться своими ощущениями от того, что происходит с ним после того, как его состояние улучшится.

Лев Лещенко

Российский певец Лев Лещенко также заразился коронавирусом, данный факт подтвердил врач с разрешения артиста. Сообщается, что коронавирус может быть и у его жены.