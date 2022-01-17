Прикордонна служба Білорусі заявила про “провокацію” з боку Польщі: їм обстріляли погранстовп
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Білоруські прикордонники вранці в понеділок виявили пошкодження прикордонного стовпа Республіки з боку Польщі. Держприкордонкомітет країни вважає це провокацією, пише УНН з посиланням на заяву комітету.
Цитата
“Провокація на кордоні: Білоруський прикордонний стовп обстріляний з боку Польщі. Сьогодні вранці, 17 січня, білоруським прикордонним нарядом під час перевірки режиму державного кордону виявлені пошкодження прикордонного стовпа Республіки Білорусь. На щитку із зображенням Державного герба і табличці з номером зафіксовані пробоїни, імовірно від металевих кульок, які були виявлені поблизу стовпа", - сказано в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що про інцидент була проінформована польська сторона. Подія розслідуватиметься апаратом прикордонних уповноважених, повідомили в комітеті. Також повідомляється, що в даний час "для з'ясування всіх обставин інциденту і дачі правової оцінки на місці працює слідчо-оперативна група".
Нагадаємо
Минулого року в Держприкордонкомітеті Білорусі повідомили, що Білоруський прикордонний знак обстріляли з мисливської рушниці з території України.
При огляді знака співробітники застави "Сваринь" виявили пошкодження прикордонного стовпа і щитка із зображенням Державного герба Білорусі. Провокацією правда інцидент не називали.
При тому самі сліди обстрілу помітили саме українські прикордонники. Як повідомив УНН прессекретар ДПСУ Андрій Демченко:
“Пошкоджений прикордонний знак на кордоні з РБ виявив прикордонний наряд Луцького загону ДПСУ. Про дану ситуацію відразу було повідомлено прикордонників сусідньої країни і співробітників міліції. Характер пошкодження свідчив про можливе застосування мисливської рушниці".