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Прикордонна служба Білорусі заявила про “провокацію” з боку Польщі: їм обстріляли погранстовп

Прикордонна служба Білорусі заявила про “провокацію” з боку Польщі: їм обстріляли погранстовп

Київ • УНН

 • 18466 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Білоруські прикордонники вранці в понеділок виявили пошкодження прикордонного стовпа Республіки з боку Польщі. Держприкордонкомітет країни вважає це провокацією, пише УНН з посиланням на заяву комітету.

Цитата

“Провокація на кордоні: Білоруський прикордонний стовп обстріляний з боку Польщі. Сьогодні вранці, 17 січня, білоруським прикордонним нарядом під час перевірки режиму державного кордону виявлені пошкодження прикордонного стовпа Республіки Білорусь. На щитку із зображенням Державного герба і табличці з номером зафіксовані пробоїни, імовірно від металевих кульок, які були виявлені поблизу стовпа", - сказано в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що про інцидент була проінформована польська сторона. Подія розслідуватиметься апаратом прикордонних уповноважених, повідомили в комітеті. Також повідомляється, що в даний час "для з'ясування всіх обставин інциденту і дачі правової оцінки на місці працює слідчо-оперативна група".

Нагадаємо

Минулого року в Держприкордонкомітеті Білорусі повідомили, що Білоруський прикордонний знак обстріляли з мисливської рушниці з території України.

При огляді знака співробітники застави "Сваринь" виявили пошкодження прикордонного стовпа і щитка із зображенням Державного герба Білорусі. Провокацією правда інцидент не називали.

При тому самі сліди обстрілу помітили саме українські прикордонники. Як повідомив УНН прессекретар ДПСУ Андрій Демченко:

“Пошкоджений прикордонний знак на кордоні з РБ виявив прикордонний наряд Луцького загону ДПСУ. Про дану ситуацію відразу було повідомлено прикордонників сусідньої країни і співробітників міліції. Характер пошкодження свідчив про можливе застосування мисливської рушниці".

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