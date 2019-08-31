Президент запросив Польщу долучитися до відновлення інфраструктури Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Польщі провів зустріч з головою Ради міністрів Республіки Польща Матеушем Моравецьким, під час якої запросив Польщу долучитися до відновлення інфраструктури Донбасу. Про це УНН повідомили у пресслужбі ОПУ.
"Глава Української держави запросив Польщу до участі в інвестиційних проектах з відновлення інфраструктури Донбасу", - йдеться у повідомленні.
При цьому сторони відзначили постійне зростання взаємного товарообігу та важливість проведення найближчим часом засідання Міжурядової українсько-польської комісії з питань економічного співробітництва.
Зеленський і Моравецький також обговорили подальший розвиток двосторонніх торговельно-економічних відносин, співпрацю у промисловій, енергетичній галузях, а також можливість посилення прикордонного співробітництва.
"На зустрічі ішлося про можливість використання польського СПГ-терміналу у місті Свіноуйсьце для диверсифікації постачання газу в Україну, що є важливим кроком для забезпечення енергетичної безпеки нашої держави", - додали в ОПУ.
Ще однією темою перемовин було підвищення ефективності роботи пунктів пропуску на кордоні двох країн.
Нагадаємо, 31 серпня Україна, Польща і США підписали меморандум про газову співпрацю.