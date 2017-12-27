Президент в аеропорту Харкова: Україна буде з потрійною енергією працювати над звільненням решти заручників
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Україна буде з потрійною енергією працювати над звільненням решти українських заручників. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко в аеропорту Харкова після прибуття разом зі звільненими українськими заручниками з Донеччини, передає УНН.
“Я впевнений, що хлопці, які залишилися зараз на окупованій території це почують, ми будемо з потрійною енергією працювати над вашим звільненням. І будемо робити все для того, щоб це трапилося якомога скоріше. І саме тому у нас така урочиста церемонія, коли з бойовими прапорами українське нове військо вітає Харків своїх з поверненням додому”, — заявив Президент.
“Окремо хотів би подякувати нашим партнерам по „нормандському формату“ — Франції і Німеччині, канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, яка, коли казали, коли зірвався обмін, робила все можливе для того, щоб сьогоднішній день став можливим”, — додав він.
Також Президент подякував президенту Франції Емануелю Макрону.
Як повідомляв УНН, вертольоти зі звільненими українськими заручниками почали прибувати до Харкова.