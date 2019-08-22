Президент України провів телефонну розмову з Дональдом Туском
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Дональдом Туском, пише УНН з посиланням на пресслужбу Глави держави.
Дональд Туск підтримав занепокоєння Президента України у зв’язку із заявами про можливість повернення Росії до “Групи семи”.
“Володимир Зеленський закликав Європейський Союз виявити рішучу позицію стосовно неможливості повернення РФ до „Сімки“ без усунення причин, через які Росію з неї було свого часу виключено, — окупації Криму та агресії на Донбасі. Дональд Туск запевнив українського лідера у незмінності спільної позиції ЄС щодо солідарності з Україною та пообіцяв, що відстоюватиме таку позицію під час саміту „Сімки“ 24-26 серпня у Франції”, — вказано у повідомленні.
Крім того, Президент України 22 серпня направив усім лідерам країн G7 окремі письмові звернення із закликом і надалі посилювати свою підтримку України.
Як повідомляв УНН, у британського прем’єра повідомили деталі розмови з Зеленським.