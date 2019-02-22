Президент Словаччини вважає, що його можуть арештувати після завершення терміну президентства

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Президент Словаччини Андрій Кіска побоюється, що після завершення в червні його повноважень він буде звинувачений політичними противниками в махінаціях зі сплатою податків в компанії KTAG, що належить йому і його братові і потрапить до в’язниці. Цими побоюваннями політик поділився в п’ятницю з журналістами, повідомляє місцеве видання Pravda, інформує УНН.

“Мені загрожує тюремне ув’язнення від 7 до 12 років, — сказав президент. — Так може виглядати помста”.

За словами Кіски, помститися йому має намір екс-прем’єр республіки і лідер найбільшої партії урядової коаліції “Напрямок — соціальна демократія” Роберт Фіцо. Глава держави повідомив, що відмовився пообіцяти йому пост в Конституційному суді, на який претендував впливовий політик.

Через день після їхньої бесіди поліція висунула звинувачення в податкових порушеннях проти генерального директора KTAG. “Це сталося наступного дня після зробленої Фіцо заяви, що він відмовився висувати свою кандидатуру на пост судді Конституційного суду. Даний збіг не випадковий. Це помста Фіцо за те, що я відмовився пообіцяти йому цю політичну пенсію”, — підкреслив президент.

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