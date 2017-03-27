Президент присвоїть Героя України загиблому під Широкиним нацгвардійцю

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко прийняв рішення присвоїти звання Героя України нацгвардійцю Євгену Тельнову посмертно. Про це він сам повідомив під час виступу з нагоди третьої річниці Нацгвардії України, передає УНН.

"Сьогодні я прийняв рішення присвоїти високе звання Героя України Євгену Львовичу Тельнову, який загинув 15 лютого 2015 року в боях під Широкиним, особисто знищивши декілька танків противника, які готували наступ на мирний Маріуполь", - зазначив П.Порошенко.

Нагадаємо, Президент вручив державні нагороди героям АТО.

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