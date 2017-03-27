Президент присвоит Героя Украины погибшему под Широкино нацгвардейцу
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко принял решение присвоить звание Героя Украины нацгвардейцу Евгению Тельнову посмертно. Об этом он сам сообщил во время выступления по случаю третьей годовщины Нацгвардии Украины, передает УНН.
"Сегодня я принял решение присвоить высокое звание Героя Украины Евгению Львовичу Тельнов, который погиб 15 февраля 2015-го в боях под Широкино, лично уничтожив несколько танков противника, готовили наступление на мирный Мариуполь", - отметил П.Порошенко.
Напомним, Президент вручил государственные награды героям АТО.