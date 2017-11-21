Президент підписав закон про статус учасника бойових дій пораненим на Майдані
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав закон про надання статусу учасника бойових дій тим особам, які були поранені чи втратив здоров’я під час Майдану. Про це він написав у Facebook, передає УНН.
"Тим, хто на барикадах Майдану отримав поранення чи втратив здоров’я, віднині надається статус учасника бойових дій. Сьогодні підписав відповідний Закон, який відновлює справедливість," - написав Президент.
Він додав, що "це – шана з боку держави до мужності, яка була продемонстрована під час Революції Гідності".
Петро Порошенко зазначив, що "спецоперація Кремля по зриву підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом була частиною гібридної війни проти України. Тому учасники Революції гідності робили ту ж саму справу, що й солдати на фронті. Не випадково, саме вони в 2014 році стали першими добровольцями".
Нагадаємо, 14 листопада Верховна Рада надала статус учасників бойових дій особам, що брали участь у Євромайдані.
Як повідомляв УНН, сьогодні Україна відзначає День Гідності та Свободи.