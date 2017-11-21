Президент подписал закон о статусе участника боевых действий раненым на Майдане

“Тем, кто на баррикадах Майдана получил ранения или потерял здоровье, отныне предоставляется статус участника боевых действий. Сегодня подписал соответствующий Закон, восстанавливающий справедливость”, — написал президент.

Он добавил, что “это — уважение со стороны государства к мужеству, которое было продемонстрировано во время Революции Достоинства”.

Петр Порошенко отметил, что “спецоперация Кремля по срыву подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом была частью гибридной войны против Украины. Поэтому участники Революции достоинства делали ту же дело, что и солдаты на фронте. Не случайно, именно они в 2014 году стали первыми добровольцами”.

Напомним, 14 ноября Верховная Рада предоставила статус участников боевых действий лицам, принимавшим участие в Евромайдане.

Как сообщал УНН, сегодня Украина отмечает День Достоинства и Свободы.