Президент подписал закон о статусе участника боевых действий раненым на Майдане
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о предоставлении статуса участника боевых действий тем лицам, которые были ранены или потеряли здоровье во время Майдана. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.
“Тем, кто на баррикадах Майдана получил ранения или потерял здоровье, отныне предоставляется статус участника боевых действий. Сегодня подписал соответствующий Закон, восстанавливающий справедливость”, — написал президент.
Он добавил, что “это — уважение со стороны государства к мужеству, которое было продемонстрировано во время Революции Достоинства”.
Петр Порошенко отметил, что “спецоперация Кремля по срыву подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом была частью гибридной войны против Украины. Поэтому участники Революции достоинства делали ту же дело, что и солдаты на фронте. Не случайно, именно они в 2014 году стали первыми добровольцами”.
Напомним, 14 ноября Верховная Рада предоставила статус участников боевых действий лицам, принимавшим участие в Евромайдане.
Как сообщал УНН, сегодня Украина отмечает День Достоинства и Свободы.