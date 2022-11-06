Зеленський обговорив фінансову допомогу та санкції проти Ірану з президентом Єврокомісії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський у неділю поговорив з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн, щоб обговорити макрофінансову допомогу Україні та подальші санкції щодо Ірану, написав Зеленський, передає УНН.
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"Провів розмову з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Обговорили макрофінансову допомогу Україні на поточний і наступний рік.
Крім того, поспілкувалися про важливість продовження зернової ініціативи для продовольчої безпеки світу, а також про посилення санкцій і протистояння діям Ірану, який підтримує агресію проти нашої країни", - написав Зеленський у Telegram.
Додамо
Європейський Союз наступного тижня представить план допомоги Україні на 2023 рік на 18 мільярдів євро.