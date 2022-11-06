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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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10:23 • 4410 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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Зеленський обговорив фінансову допомогу та санкції проти Ірану з президентом Єврокомісії

Зеленський обговорив фінансову допомогу та санкції проти Ірану з президентом Єврокомісії

Київ • УНН

 • 215161 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський у неділю поговорив з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн, щоб обговорити макрофінансову допомогу Україні та подальші санкції щодо Ірану, написав Зеленський, передає УНН.

Цитата

"Провів розмову з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Обговорили макрофінансову допомогу Україні на поточний і наступний рік.

Крім того, поспілкувалися про важливість продовження зернової ініціативи для продовольчої безпеки світу, а також про посилення санкцій і протистояння діям Ірану, який підтримує агресію проти нашої країни", - написав Зеленський у Telegram.

Додамо

Європейський Союз наступного тижня представить план допомоги Україні на 2023 рік на 18 мільярдів євро.

Українські Національні Новини

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