Зеленський обговорив фінансову допомогу та санкції проти Ірану з президентом Єврокомісії

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"Провів розмову з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Обговорили макрофінансову допомогу Україні на поточний і наступний рік.

Крім того, поспілкувалися про важливість продовження зернової ініціативи для продовольчої безпеки світу, а також про посилення санкцій і протистояння діям Ірану, який підтримує агресію проти нашої країни", - написав Зеленський у Telegram.

Додамо

Європейський Союз наступного тижня представить план допомоги Україні на 2023 рік на 18 мільярдів євро.