Президент Німеччини розкритикував ексканцлера Шредера через зв'язок з росією
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр розкритикував ексканцлера Герхарда Шредера за його ділові зв'язки з росією. Про це УНН пише з посиланням на Bild .
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Багато з того, що Шредер робив під час свого перебування на посаді канцлера, відтоді затьмарила його поведінка, сказав Штайнмаєр недільному випуску таблоїда Bild.
"Участь Герхарда Шредера в російських енергетичних компаніях залишила питання, що висять над нашою країною, особливо у наших східноєвропейських сусідів", - сказав Штайнмаєр.
У минулому Штайнмайєр тісно співпрацював із Шредером. Штайнмаєр був головою канцелярії Шредера з 1999 по 2005 рік. Обидва вважаються архітекторами проросійської позиції Німеччини, яка змінилась на початку війни.
"Ми були на одному шляху разом протягом 15 років, але 17 років відтоді, як я йду своїм політичним шляхом без нього. За цей час Герхард Шредер ухвалив особисті рішення, які розлучили нас", - додав Штайнмаєр.
Контекст
Шредер вже багато років критикується в Німеччині за посади в російських державних компаніях і тісні зв'язки з путіним.
Після вторгнення росії в Україну тиск на Шредера посилився.
Нещодавно Штайнмайєра також критикували за його політику щодо росії протягом останніх двох десятиліть. Зрештою він визнав деякі помилки у своїй оцінці путіна.
Нещодавно Шредер подав у відставку з посади члена наглядової ради російської енергетичної компанії "Роснефть" та відхилив пропозицію увійти до ради директорів "Газпрому".
Шредер також займає лідируючі позиції в газопроводах "Північний потік" і "Північний потік - 2".
Додамо
У травні комітет німецького парламенту з бюджету вирішив позбавити Шредера кількох привілеїв, якими користувався як колишній канцлер Німеччини, зокрема посади у Бундестазі.