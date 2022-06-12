Президент Германии раскритиковал экс-канцлера Шредера из-за связи с россией

Детали

Многое из того, что Шредер делал во время своего пребывания в должности канцлера, с тех пор омрачило его поведение, сказал Штайнмайер воскресному выпуску таблоида Bild.

"Участие Герхарда Шредера в российских энергетических компаниях оставило вопросы, висящие над нашей страной, особенно у наших восточноевропейских соседей", - сказал Штайнмайер.

В прошлом Штайнмайер тесно сотрудничал со Шредером. Штайнмайер был главой канцелярии Шредера с 1999 по 2005 год. Оба считаются архитекторами пророссийской позиции Германии, изменившейся в начале войны.

"Мы были на одном пути вместе в течение 15 лет, но 17 лет с тех пор, как я иду своим политическим путем без него. За это время Герхард Шредер принял личные решения, разлучившие нас", - добавил Штайнмайер.

Контекст

Шредер уже много лет критикуется в Германии за должности в российских государственных компаниях и тесные связи с путиным.

После вторжения россии в Украину давление на Шредера усилилось.

Недавно Штайнмайера также критиковали за его политику по отношению к россии в последние два десятилетия. В конце концов, он признал некоторые ошибки в своей оценке путина.

Недавно Шредер подал в отставку с должности члена наблюдательного совета российской энергетической компании "Роснефть" и отклонил предложение войти в совет директоров "Газпрома".

Шредер также занимает лидирующие позиции в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2".

Добавим

В мае комитет бюджета германского парламента решил лишить Шредера нескольких привилегий, которыми воспользовался бывший канцлер Германии, в том числе должности в Бундестаге.