Президент хоче закріпити у Конституції право призначати керівників НАБУ та ДБР

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проект закону "Про внесення змін до статті 106 Конституції України (щодо закріплення повноважень Президента України утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад Директора Національного антикорупційного бюро України і Директора Державного бюро розслідувань)", повідомляє УНН.

Зазначеним законопроектом пропонується закріпити шляхом доповнення статті 106 Конституції України двома новими пунктами — 11-1 та 12-1 — повноваження Президента України:

утворювати відповідно до закону Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад у порядку, визначеному законами України, Директора Національного антикорупційного бюро України і Директора Державного бюро розслідувань;

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утворювати незалежні регуляторні органи, що здійснюють державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання в окремих сферах, призначати на посади та звільняти з посад їх членів у порядку, визначеному законами України.

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“Метою запропонованих законопроектом змін є оптимізація повноважень глави держави з метою закріплення за ним реальних повноважень щодо утворення незалежних регуляторних органів, Національного антикорупційного бюро України, призначення на посади та звільнення з посад членів незалежних регуляторних органів, Директора Національного антикорупційного бюро України та Директора Державного бюро розслідувань”, — йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

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