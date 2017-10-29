Президент Іракського Курдистану оголосив про свою відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Президент Іракського Курдистану Масуд Барзані заявив, що піде з посади 1 листопада, передає УНН з посиланням на DW.
До виборів президентські обов'язки виконуватимуть спільно регіональний уряд, парламент і вищі судові інстанції.
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Повідомляється, що відставки Барзані зажадала опозиція Іракського Курдистану після того, як курди втратили частину підконтрольних їм територій в зіткненнях з іракськими військовими.
Нагадаємо, Іракський Курдистан заявив про готовність заморозити результати референдуму і ініціювати діалог з Багдадом.