Президент Іракського Курдистану оголосив про свою відставку

До виборів президентські обов'язки виконуватимуть спільно регіональний уряд, парламент і вищі судові інстанції.

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Повідомляється, що відставки Барзані зажадала опозиція Іракського Курдистану після того, як курди втратили частину підконтрольних їм територій в зіткненнях з іракськими військовими.

Нагадаємо, Іракський Курдистан заявив про готовність заморозити результати референдуму і ініціювати діалог з Багдадом.