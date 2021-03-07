Президент Фінляндії розкритикував ЄС через процедуру закупівлі вакцин
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Президент Фінляндії Саулі Нііністе розкритикував політику ЄС через процедуру придбання вакцин. Про це повідомляє УНН з посиланням на Yle.
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Нііністе розкритикував Європейське агентство з лікарських засобів (EMA), яке схвалює вакцини в ЄС.
Він заявив, що ЕМА сильно відстає щодо вакцин AstraZeneca і Johnson&Johnson. Останню США дозволили використовувати з 27 лютого, а Євроагентство має прийняти рішення щодо неї до 11 березня, додав Нііністе.
"Які вакцини були замовлені і які зобов'язання були взяті? Немає сумнівів, що вони повинні були домогтися більшого успіху в цьому. У нас є приклади країн, які досягли більшого успіху, ніж ЄС, в отриманні вакцини для себе", - сказав фінський президент.
Нііністе назвав цікавою ідею можливості закупівлі вакцини Фінляндією самостійно.
"Деякі країни ЄС, такі як Угорщина, Чеська Республіка і Словаччина, використовували свої власні медичні органи, щоб обійти загальний процес затвердження ЄС. Звичайно, я не можу коментувати, яка вакцина хороша чи повинна бути доступна тут", - сказав він.
На питання, чи Фінляндія спробує отримати вакцини поза процесом затвердження ЄС, прямо він не відповів: “Всі можливості потрібно оцінити відкрито”.
Нагадаємо
Уряд Фінляндії вводить в країні жорсткі обмеження з 8 березня у зв’язку з погіршенням ситуації з коронавірусом. Новий штам коронавірусу, виявлений в Фінляндії в лютому, підтверджено вже у двох осіб.
У Фінляндії зафіксували 62 063 випадків інфікування коронавірусом, 767 хворих померли, 46 тисяч - одужали.