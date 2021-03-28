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Прем'єр Румунії заявив, що до учасників страйку у метро - "застосують жорсткі заходи"

Прем'єр Румунії заявив, що до учасників страйку у метро - "застосують жорсткі заходи"

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Прем’єр-міністр Румунії Флорін Кицу повідомив у неділю, що щодо учасників недавнього страйку в столичному метрополітені будуть застосовані жорсткі адміністративні заходи. Про це глава уряду написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

Деталі

“Ми не дозволимо, щоб нас шантажувала група людей, яка організована у мафіозному стилі”, — заявив він.

За словами прем’єра, в результаті цих заходів буде повернутий збиток, понесений компанією “Метрорекс”, яка управляє столичним метрополітеном, а сума збитку буде стягнена з винних. Крім того, компанія встановить, хто конкретно брав участь в незаконній акції, і відніме з їхньої зарплати одноденний заробіток.

Контекст

“Метрорекс” виступить позивачем в можливих судових процесах щодо повернення втрат, зазначив Кицу, а державні установи допоможуть громадянам і компаніям повернути збитки, понесені в результаті “незаконної акції в метро, якою керував колишній депутат Соціал-демократичної партії Іон Редой”. Він також написав, що будуть підтримані вже зроблені звернення в судові інстанції. До теперішнього часу в відношенні учасників страйку було порушено кримінальну справу поліцією, а також подані скарги в Управління по боротьбі з організованою злочинністю і тероризмом (DIICOT) і Національне управління по боротьбі з корупцією (DNA).

Працівники бухарестського метрополітену провели в п’ятницю без оголошення акцію протесту, спустившись на рейки і перешкодивши таким чином руху поїздів. В результаті метрополітен не працював протягом усього дня, численні мешканці міста не змогли потрапити вчасно на роботу. Бухарестська транспортна компанія, яка управляє наземним транспортом в столиці, максимально збільшила кількість транспортних засобів на наземних маршрутах, особливо між станціями метро, і викликала на роботу додаткову кількість співробітників з дому.

Акція працівників метро була викликана тим, що напередодні “Метрорекс” повідомила фірму, яка управляє численними комерційними кіосками та магазинами на станціях метро, що до 2 квітня вони повинні згорнути свою діяльність і звільнити місце. Крім того, представники Вільної профспілки метрополітену протестували проти значного скорочення персоналу компанії і зниження зарплат. Бухарестське метро щодня перевозить приблизно 700 тис. пасажирів.

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