Прем'єр-міністр Нової Зеландії йде у відставку через брак сил

Цитата

"Я віддала все, що могла, щоб бути прем’єр-міністром, але це також забрало у мене багато. Я знаю, що вимагає ця робота, і я знаю, що в мене більше немає достатньо у баку (сил - ред.), щоб виконувати її справедливо. Це так просто", - заявила вона під час пресконференції на щорічній зустрічі своєї партії.

Деталі

Ардерн додала, що бути прем'єр-міністром було "найбільшою честю" в її житті. Вона сказала, що поки не має планів, чим займатиметься після того, як залишить парламент, але повідомила, що буде проводити більше часу з 4-річною донькою Нів та партнером Кларком Гейфордом.

"Нів з нетерпінням чекає бути поруч з мамою, коли піде до школи цього року. І Кларк, давай нарешті одружимося", - сказала вона.

Ардерн також повідомила, що наступні вибори в країні пройдуть 14 жовтня 2023 року, додавши, що не братиме в них участь.

Партія лейбористів проголосує за нового лідера 22 січня, переможець потребує підтримки у дві третини голосів. Якщо кандидат не отримає необхідної кількості голосів, то конкурс піде до ширшого партійного кола. Очікується, що процес переобрання прем'єра завершиться не пізніше 7 лютого.

Серед потенційних претендентів на лідерство можуть бути міністр освіти Кріс Гіпкінс, міністр житлового будівництва Меган Вуд, міністр закордонних справ Наная Махута, міністр юстиції Кірітапу Аллан і міністр імміграції Майкл Вуд, пише видання. Віцепрем'єр-міністр і міністр фінансів Грант Робертсон, близький соратник Ардерн, заявив, що не балотуватиметься.

Jacinda Ardern resigns as prime minister of New Zealand in shock announcement. pic.twitter.com/8xH2ttwUk3

— Guardian Australia (@GuardianAus) January 19, 2023

Доповнення

Ардерн стала наймолодшою ​​жінкою-главою уряду, коли її обрали прем’єр-міністром у 2017 році у віці 37 років. У 2018 році вона стала лише другим світовим лідером, який народив на посаді, після колишнього прем’єр-міністра Пакистану Беназір Бхутто.

Перебуваючи на посаді, вона реформувала закони про зброю, заборонивши напівавтоматичну зброю. Крім цього, на початку пандемії коронавірусу вона запровадила один із найсуворіших карантинів у світі, щоб усунути передачу вірусу серед населення та дозволити набагато швидше повернутися до нормального життя.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Джасінда Ардерн, розмірковуючи про п'ять років свого перебування на посаді лідера Нової Зеландії, сказала, що за цей час Китай, безперечно, став більш наполегливим у регіоні.