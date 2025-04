Премьер-министр Новой Зеландии уходит в отставку из-за нехватки сил

Цитата

"Я отдала все, что могла, чтобы быть премьер-министром, но это также забрало у меня многое. Я знаю, что требует эта работа, и я знаю, что у меня больше нет достаточно в баке (сил - ред.), чтобы выполнять ее справедливо. Это так просто", - заявила она во время пресс-конференции на ежегодной встрече своей партии.

Детали

Ардерн добавила, что быть премьер-министром было "самой большой честью" в ее жизни. Она сказала, что пока не имеет планов, чем будет заниматься после того, как покинет парламент, но сообщила, что будет проводить больше времени с 4-летней дочерью Нив и партнером Кларком Гейфордом.

"Нив с нетерпением ждет быть рядом с мамой, когда пойдет в школу в этом году. И Кларк, давай наконец поженимся", - сказала она.

Ардерн также сообщила, что следующие выборы в стране пройдут 14 октября 2023 года, добавив, что не будет в них участвовать.

Партия лейбористов проголосует за нового лидера 22 января, победитель нуждается в поддержке в две трети голосов. Если кандидат не получит необходимого количества голосов, то конкурс пойдет в более широкий партийный круг. Ожидается, что процесс переизбрания премьера завершится не позднее 7 февраля.

Среди потенциальных претендентов на лидерство могут быть министр образования Крис Хипкинс, министр жилищного строительства Меган Вуд, министр иностранных дел Наная Махута, министр юстиции Киритапу Аллан и министр иммиграции Майкл Вуд, пишет издание. Вице-премьер-министр и министр финансов Грант Робертсон, близкий соратник Ардерн, заявил, что не будет баллотироваться.

Jacinda Ardern resigns as prime minister of New Zealand in shock announcement. pic.twitter.com/8xH2ttwUk3

— Guardian Australia (@GuardianAus) January 19, 2023

Дополнение

Ардерн стала самой молодой женщиной-главой правительства, когда она была избрана премьер-министром в 2017 году в возрасте 37 лет. В 2018 году она стала лишь вторым мировым лидером, родившим на должности, после бывшего премьер-министра Пакистана Беназир Бхутто.

Находясь в должности, она реформировала законы об оружии, запретив полуавтоматическое оружие. Кроме того, в начале пандемии коронавируса она ввела один из самых строгих карантинов в мире, чтобы устранить передачу вируса среди населения и позволить гораздо быстрее вернуться к нормальной жизни.

Напомним

Премьер-министр Джасинда Ардерн, размышляя о пяти годах своего пребывания на посту лидера Новой Зеландии, сказала, что за это время Китай, несомненно, стал более настойчивым в регионе.