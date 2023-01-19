Премьер-министр Новой Зеландии уходит в отставку из-за нехватки сил

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 19160 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 72496 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 116195 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 115834 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 264950 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 132876 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121560 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 371694 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83636 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136400 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
0м/с
72%
Популярные новости

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 29343 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111194 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 76828 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

8 апреля, 15:37 • 16259 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

19:17 • 12694 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 264950 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 292890 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 371694 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 347220 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 394577 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Китай

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 76849 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111217 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130632 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170357 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79576 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Премьер-министр Новой Зеландии уходит в отставку из-за нехватки сил

Киев • УНН

 • 676992 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила, что уходит в отставку. Ожидается, что она уйдет с должности не позднее 7 февраля, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Премьер-министр Новой Зеландии уходит в отставку из-за нехватки сил

Цитата

"Я отдала все, что могла, чтобы быть премьер-министром, но это также забрало у меня многое. Я знаю, что требует эта работа, и я знаю, что у меня больше нет достаточно в баке (сил - ред.), чтобы выполнять ее справедливо. Это так просто", - заявила она во время пресс-конференции на ежегодной встрече своей партии.

Детали

Ардерн добавила, что быть премьер-министром было "самой большой честью" в ее жизни. Она сказала, что пока не имеет планов, чем будет заниматься после того, как покинет парламент, но сообщила, что будет проводить больше времени с 4-летней дочерью Нив и партнером Кларком Гейфордом.

"Нив с нетерпением ждет быть рядом с мамой, когда пойдет в школу в этом году. И Кларк, давай наконец поженимся", - сказала она.

Ардерн также сообщила, что следующие выборы в стране пройдут 14 октября 2023 года, добавив, что не будет в них участвовать.

Партия лейбористов проголосует за нового лидера 22 января, победитель нуждается в поддержке в две трети голосов. Если кандидат не получит необходимого количества голосов, то конкурс пойдет в более широкий партийный круг. Ожидается, что процесс переизбрания премьера завершится не позднее 7 февраля.

Среди потенциальных претендентов на лидерство могут быть министр образования Крис Хипкинс, министр жилищного строительства Меган Вуд, министр иностранных дел Наная Махута, министр юстиции Киритапу Аллан и министр иммиграции Майкл Вуд, пишет издание. Вице-премьер-министр и министр финансов Грант Робертсон, близкий соратник Ардерн, заявил, что не будет баллотироваться.

Jacinda Ardern resigns as prime minister of New Zealand in shock announcement. pic.twitter.com/8xH2ttwUk3

— Guardian Australia (@GuardianAus) January 19, 2023

Дополнение

Ардерн стала самой молодой женщиной-главой правительства, когда она была избрана премьер-министром в 2017 году в возрасте 37 лет. В 2018 году она стала лишь вторым мировым лидером, родившим на должности, после бывшего премьер-министра Пакистана Беназир Бхутто.

Находясь в должности, она реформировала законы об оружии, запретив полуавтоматическое оружие. Кроме того, в начале пандемии коронавируса она ввела один из самых строгих карантинов в мире, чтобы устранить передачу вируса среди населения и позволить гораздо быстрее вернуться к нормальной жизни.

Напомним

Премьер-министр Джасинда Ардерн, размышляя о пяти годах своего пребывания на посту лидера Новой Зеландии, сказала, что за это время Китай, несомненно, стал более настойчивым в регионе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$61.53
Bitcoin
$77,069.60
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.10
Ethereum
$1,474.25