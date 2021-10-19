Представник України тріумфував на півмарафоні в Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Українець Віталій Шафар став переможцем півмарафону “Cracovia Royal Half-Marathon”, який відбувся на території в Польщі. Про це інформує сайт ФЛАУ, передає УНН.
Деталі
Шафар подолав дистанцію за 1:03,49 год, залишивши позаду поляків Томаша Ґрицко (1:04,34 год) і Даміана Кабата (1:05,20 год).
Переможницею серед жінок стала Моніка Яцкевіч з Польщі (1:13,40 год).
Контекст
Українська пара завоювала медалі міжнародного півмарафону в Польщі.
Нагадаємо
Українець встановив національний рекорд в рамках чемпіонату світу з півмарафону.