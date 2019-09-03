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Представили емблему ЧС-2022

Представили емблему ЧС-2022

Київ • УНН

 • 14455 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Презентували емблему чемпіонату світу з футболу 2022 року, який пройде в Катарі, передає УНН.

Цікаво, що презентація логотипу чемпіонату світу відбулась рівно о 20:22 за часом Дохи — це символізує рік проведення турніру.

Офіційний Twitter чемпіонату світу ФІФА виклав ролик, в кінцівці якого видно, як з білого кільця загортається вісімка — символ безкінченності, а тепер і майбутнього мундіалю.

“Офіційна емблема ЧС-2022 втілює в собі образ такого заходу, який об’єднує і пов’язує воєдино цілий світ, але при цьому підкреслює дивні особливості культури — як саме катарської, так і всього іншого арабського світу. Також в цьому логотипі можна побачити алюзії на цю красиву гру — футбол”, — йдеться в пресрелізі ФІФА.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Катар заплатив ФІФА 880 млн доларів за право прийняти ЧС-2022

Вигнуті краї логотипу уособлюють хвилясті піщані дюни, а нерозривна петля зображує число “вісім” — це нагадування про вісім чудових стадіонах, які прийматимуть матчі чемпіонату світу, а також символ безкінченності, що відображає саму природу події, яка пов’язує всіх воєдино, відзначили організатори.

Форма логотипу, виявляється, символізує не тільки Кубок світу, який отримає збірна-переможниця турніру, але і “традиційну шаль з вовни”, яку багато хто носить в зимові місяці, зазначено на сайті ФІФА.

“Особливо такі шалі популярні в арабських країнах і в регіоні Перської затоки”, — підкреслюється в пресрелізі.

Також варто відзначити гру цифр, ЧС в Катарі, який пройде у 2022-му році, стане 22-м мундіалем під егідою ФІФА в історії.

Відзначимо, що у столиці Катару Досі гігантське зображення логотипу було представлено на двох люксових готелях.

The Official Emblem of the 22nd edition of the FIFA #WorldCup was unveiled today as FIFA and host country Qatar reached another major milestone on the road to the world’s greatest football showpiece.

Read more: https://t.co/QLAMYhKPWe pic.twitter.com/5QSPiwRUp0

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 3 сентября 2019 г.

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