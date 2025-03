Представили эмблему ЧМ-2022

Интересно, что презентация логотипа чемпионата мира состоялась ровно в 20:22 по времени Дохи — это символизирует год проведения турнира.

Официальный Twitter чемпионата мира ФИФА выложил ролик, в концовке которого видно, как из белого кольца заворачивается восьмерка — символ бесконечности, а теперь и будущего мундиаля.

“Официальная эмблема ЧМ-2022 воплощает в себе образ такого мероприятия, что объединяет и связывает воедино весь мир, но при этом подчеркивает удивительные особенности культуры — как катарской, так и всего остального арабского мира. Также в этом логотипе можно увидеть аллюзии на эту красивую игру — футбол”, — говорится в пресс-релизе ФИФА.

Изогнутые края логотипа олицетворяют волнистые песчаные дюны, а неразрывная петля изображает число “восемь” — это напоминание о восьми замечательных стадионах, принимающих матчи чемпионата мира, а также символ бесконечности, отражающий саму природу события, что связывает всех воедино, отметили организаторы.

Форма логотипа, оказывается, символизирует не только Кубок мира, который получит сборная-победительница турнира, но и “традиционную шаль из шерсти”, которую многие носят в зимние месяцы, указано на сайте ФИФА.

“Особенно такие шали популярные в арабских странах и в регионе Персидского залива”, — подчеркивается в пресс-релизе.

Также стоит отметить игру цифр ЧМ в Катаре, который пройдет в 2022 году, станет 22-м мундиалем под эгидой ФИФА в истории.

Отметим, что в столице Катара Дохе гигантское изображение логотипа было представлено на двух люксовых отелях.

The Official Emblem of the 22nd edition of the FIFA #WorldCup was unveiled today as FIFA and host country Qatar reached another major milestone on the road to the world’s greatest football showpiece.



Read more: https://t.co/QLAMYhKPWe pic.twitter.com/5QSPiwRUp0

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 3 сентября 2019 г.