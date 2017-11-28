Правоохоронці припинили незаконну торгівлю паливом на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. На Київщині поліцейські вилучили тисячу тонн дизпалива, яке реалізовували без жодних дозвільних документів. Про це повідомляє прес-служба УПД в Київській області, передає УНН.
"У Білоцерківському районі, дільничні офіцери поліції виявили факт незаконної господарської діяльності. На узбіччі 84 км автодороги Київ-Одеса, громадянин здійснював господарську діяльність без дозволу, а саме проводив операції з паливо мастильними матеріалами, чим порушив правила господарської діяльності.
Чоловік не зміг надати жодного документу. Правоохоронці вилучили 1000 л дизпалива та знаряддя діяльності", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для з’ясування всіх обставин та подальшої перевірки на місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала вище зазначений факт.
Нагадаємо, за оцінками експертів, не менше 20% палива в Україні - контрафакт, адже з кінця 2015 року боротьба з виробництвом і розповсюдженням нелегального палива в Україні фактично не ведеться.
За словами експерта Г.Рябцева, не всі оператори ринку пального можуть довести якість своїх нафтопродуктів. Саме тому фахівці радять водіям заправлятися на брендових АЗС.
За даними ІСЕ, найгірший бензин А-95 продають в мережах КЛО, Народна і Ольвія-нафта. Якісне пальне марки А-95, за висновками експертів, продають на АЗК WOG, БРСМ-Нафта, ОККО і ANP.