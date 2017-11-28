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Правоохранители пресекли незаконную торговлю топливом в Киевской области

Правоохранители пресекли незаконную торговлю топливом в Киевской области

Киев  •  УНН

 • 10185 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Киевской области полицейские изъяли тысячу тонн дизтоплива, которое реализовывали без разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба УПД в Киевской области, передает УНН.

"В Белоцерковском районе, участковые офицеры полиции выявили факт незаконной хозяйственной деятельности. На обочине 84 км автодороги Киев-Одесса, гражданин осуществлял хозяйственную деятельность без разрешения, а именно проводил операции с топливо смазочными материалами, чем нарушил правила хозяйственной деятельности.

Мужчина не смог предоставить ни одного документа. Правоохранители изъяли 1000 л дизтоплива и орудие деятельности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для выяснения всех обстоятельств и последующей проверки на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала выше указанный факт.

Напомним, по оценкам экспертов, не менее 20% топлива в Украине - контрафакт, ведь с конца 2015 года борьба с производством и распространением нелегального топлива в Украине фактически не ведется.

По словам эксперта Г.Рябцева, не все операторы рынка горючего могут довести качество своих нефтепродуктов. Именно поэтому специалисты советуют водителям заправляться на брендовых АЗС.

По данным ИСЭ, худший бензин А-95 продают в сетях КЛО, Народная и Ольвия-нефть. Качественное топливо марки А-95, по выводам экспертов, продают на АЗК WOG, БРСМ-Нафта, ОККО и ANP.

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